Salon du Bourget - Drones : Dassault et XSun présentent un prototype autonome à alimentation solaire

(Crédits : 3DEXPERIENCE Lab et XSun)

Des batteries qui se rechargent en vol

(Crédits : 3DEXPERIENCE Lab et XSun)

Un drone capable de prendre ses propres décisions

(Crédits : 3DEXPERIENCE Lab et XSun)

, une start-up française issue de la pépinière, qui favorise les innovations technologiques disruptives pour(filiale du Groupe Industriel Marcel Dassault), a mis au point un prototype de. Baptisé, celui-ci a attiré l'attention des observateurs au(SIAE) ce lundi, au Bourget.Prototype inédit de, le SolarXOne SX1.2 est destiné à être appelé en renfort dans des secteurs comme l'agriculture ou la pêche, et s'avère être une vraie solution intelligente de protection de l'environnement.a développé son « bébé » en une petite année. L'appareil est doté de deux ailes d'une envergure totale de 4,6 mètres, d'une longueur de 2,6 mètres et d'une masse de 25 kilogrammes. Grâce à lade ses batteries, alimentées par la puissance du soleil, le drone est capable d'effectuer deAu-delà d'être indépendant en énergie, le SolarXOne SX1.2 promet d'être totalement autonome. Il est en effet capable, sans l'intervention de l'humain, de prendre ses propres décisions et, grâce à ses capteurs et caméras, de. Le drone pourrait, entre autres, aider à localiser puis à contenir des foyers d'incendie ou accompagner les agriculteurs dans la gestion de leurs cultures.Développé en étroite collaboration avec Dassault Systèmes, qui a apporté son expertise et son savoir-faire, l'appareil, si l'on en croit son concepteur XSun.