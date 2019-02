Contrôle du trafic des drones en zone urbaine, la NASA entame les tests finaux

Nasa

La NASA pousse loin ses tests pour répondre à tous les aléas

Permettre l'utilisation des drones dans des zones d'habitation

Laest sur le point de mettre au point son système de gestion du trafic des, et pour mener à bien ses dernières expérimentations, l'agence américaine a choisi le Nevada et le Texas. Le but de cette dernière phase de tests ? Démontrer que son système de gestion UTM peut gérer en toute sécurité et de manière efficace le trafic de drones dans une zone urbaine.Les vols de drones auront dans un premier temps lieu dans et autour du centre-ville de Reno, dans le Nevada. Cette phase interviendra entre mars et juin. Puis la NASA lancera la seconde phase à Corpus Christi, en juillet et en août.Cette phase promet d'être la plus exigeante et la plus complexe jamais testée dans un environnement urbain exigeant. Seront notamment testées les capacités de détection, celles d'évitement, la communication entre les véhicules mais aussi la prévention des chocs, collisions, et l'atterrissage sécurisé automatisé. Avec ses partenaires, l'agence imagine la future industrie des drones commerciaux et cherche ainsi à répondre à toutes les situations de vol en milieu urbain.Les résultats de ces expérimentations offriront un éclairage sur ce que doit être la future réglementation, mais aussi les politiques et les procédures de gestion du trafic, qui permettront d'. «, confirme Mike Sanders, directeur exécutif du Lone Star UAS Center for Excellence & Innovation.Les drones devraient grandement être mis à contribution ces prochaines années. Livraisons de colis, surveillance, services... les usages ne manqueront pas.