Airbus crée un dispositif de surveillance du trafic aérien pour les... drones

Une technologie qui rend les drones visibles sur un radar



Les drones apparaissent bien sur l'écran radar

Des essais menés avec succès

Aviation, sécurité, cinéma, télévision, maintenance, surveillance : les domaines dans lesquels on les utilise à tout-va ne manquent pas. Voilà pourquoia décidé de se concentrer sur le développement d'un appareil, via sa branche, qui viendra diminuer le risque de collision de drones dans le ciel.Souvent délicats à détecter sur radar dans un espace aérien toujours plus massif, les drones peuvent causer des situations de danger, pour les autres et pour eux-mêmes. La technologievise à résoudre ce problème et permet unPour cela, l'appareil Drone-it! est équipé d'un récepteur et d'un émetteur GNSS (Global Navigation Satellite System ou Système mondial mondial de navigation par satellite), ainsi que d'un chipset, unspécifiquement développé. Le jeu de puces possède la capacité de communiquer directement avec les réseaux au sol ou alors être relayé par satellite à orbite géostationnaire.Avec, la technologie a été testée avec succès lors de démonstrations menées au Royaume-Uni en octobre 2018. Sous le nom de code « Class », ce projet a été mené par Airbus Defence and Space en étroite collaboration avec l'École nationale de l'Aviation civile (ENAC), l'Université norvégienne des sciences et technologies (NTU) et Unify, une filiale du géant français Atos, spécialisée dans les communications unifiées.