⚡️ Bon plan : Ampoule connectée Utorch BW-5 E27 900lm RGBW à 9,79€

Une ambiance pour chaque période de la journée

La domotique accessible à tous

Avec l'ampoule connectée Utorch BW-5 E27 900lm RGBW, vous pouvez obtenir une ambiance dédiée à chaque instant, d'une lumière vive le matin pour vous réveiller au mieux à une lumière tamisée pour chaque soirée dans le canapé.Ce sont plus de 16 millions de couleurs qui sont disponibles. L'ampoule est paramétrable via une application dédiée sur votre smartphone ou par une commande vocale si vous disposez d'un appareil compatible Amazon Alexa ou Google Assistant. Il suffit de quelques secondes pour changer radicalement l'atmosphère de la pièce équipée ou de votre maison toute entière si vous possédez plusieurs ampoules.Rendez-vous chez Gearbest pour bénéficier de ce produit à un prix exceptionnel de seulement 9,79€. L'offre est limitée dans le temps et en quantité, il ne vous faudra pas tarder pour en bénéficier.