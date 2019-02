Nest scandalise ses utilisateurs : un micro caché dans son boîtier Nest Guard

Aucune mention sur la fiche produit

Nest, pas toujours rassurant

L'entreprisene se fait pas la meilleure des pubs de l'autre côté de l'Atlantique. Le groupe spécialisé dans les systèmes de sécurité domestiques a en effet occulté la présence d'dans son système d'alarme. Ce boitier doté d'un clavier numérique, d'une alarme, et regroupant l'ensemble des informations du système, a reçu une mise à jour révélant ce petit scandale.Ladite mise à jour logicielle avait pour objectif d'intégrer l'assistant personnel intelligent Google Assistant. De ce fait, Nest Guard fonctionnerait alors comme un assistant domestique tel que Google Home. Un usage qui nécessite, logiquement, l'utilisation d'un micro, de sorte à ce que le système capte et comprenne les demandes de l'utilisateur. Et un micro, Nest Guard en cachait bel et bien un.Sauf que la filiale de Google n'avait jusque-là jamais mentionné la présence d'un tel composant. De plus, il n'apparaissait nulle part sur la fiche technique du produit. Cette petite entourloupe a dans la foulée été confirmée par Google, contacté par Android Authority , peut-on lire, qu'il faut donc actionner manuellement pour profiter des nouveaux avantages.Toujours est-il que cette méthode a logiquement attiré l'ire des utilisateurs, logiquement sentis bernés par cet élément d'information occulté par la société. Il y a quelques jours, la compagnie avait recommandé à ses clients en possession d'une caméra Nest de changer leur mot de passe le plus rapidement possible , sans aucune raison valable donnée. Ou comment semer la panique... un comble, pour une entreprise dédiée à la sécurité résidentielle.