Google recommande aux possesseurs de caméras Nest de changer leur mot de passe... vite

Un simple mot de passe suffirait pour accéder aux caméras Nest

Source : The Verge

Léger vent de panique chez. La filiale de Google envoie actuellement un mail aux possesseurs de sesde surveillance connectées leur demandant de modifier sans tarder lede leur compte Nest et d'activer l'identification à deux facteurs.» se contente d'expliquer l'entreprise, ne donnant aucune autre explication sur la faille de sécurité rencontrée. L'hypothèse la plus probable serait que Nest ait peur qu'un pirate puisse connaitre le mot de passe utilisé par un utilisateur pour tous ses comptes internet et réussisse à se connecter à son réseau de caméras.Quoi qu'il en soit, on ne rappellera jamais assez l'importance de choisir un mot de passe différent pour ses différents services ou d'utiliser un gestionnaire de mot de passe sur ses appareils.