Le thermostat Nest E débarque en France

Un thermostat connecté plus sobre et simple d'emploi

Prix et disponibilité

Le Nest Learning Thermostat de 3ème génération va bientôt pouvoir prendre une retraite bien méritée. Alors qu'il n'y avait pas eu d'évolution dans la gamme depuis 2016, le nouveauva bientôt faire son arrivée sur le sol français.Le Nest E n'est pas une nouveauté en soi, puisqu'il est commercialisé aux USA depuis mi-2017. L'appareil conçu par la filiale d'se veut compatible avec presque tous les systèmes de chauffage présents au sein de l'Hexagone : chaudière, pompe à chaleur, chauffage avec vanne de régulation... Bien entendu, si vous possédiez l'ancienne génération du Thermostat Nest, la nouvelle sera compatible avec l'installation existante.Le design du Nest E a été revu, bien qu'il conserve sa forme ronde. Le métal de la coque cède sa place au plastique. L'écran est aussi plus petit, passant de 2.08? à 1.76?. Idem pour la définition, qui passe de 480 x 480 px à 320 x 320 px. L'ensemble est au final plus discret, visant à se fondre dans l'environnement.Avec le Thermostat E, Nest vise avant tout la simplicité. La société annonce une mise en service simplifiée, du moins pour les utilisateurs un tantinet bricoleurs. En moins d'une heure, le Nest E et son unitépeuvent ainsi fonctionner à plein régime. La société propose d'ailleurs plusieurs tutoriels afin de simplifier encore plus les manipulations.On notera d'ailleurs qu'une fois activé, le nouveau Thermostat E propose un réglage prédéfini : plus besoin de lui apprendre vos habitudes pendant des heures. Bonne nouvelle aussi pour les amateurs de contrôle vocal, le Nest E est compatible avecLe thermostat ?low-cost? de Nest est disponible officiellement à 219€, là où son aîné de 2016 se voyait proposé à 249€ lors de sa commercialisation. Mais l'âge aidant, le prix a baissé, la troisième génération se trouvant maintenant à 229€. Pour 10€ de différence, il semble que le jeu n'en vaille - pour l'instant - pas la chandelle.Le fonctionnement reste aussi très proche entre les deux générations. Le Nest Thermostat E permet donc d'ajuster la température du foyer connecté selon les habitudes de ses occupants. La fonction ?Vraie Radiance? offre quant à elle la possibilité d'allumer ou éteindre le chauffage plus tôt afin de conserver une température stable.Les représentants de la filiale d'Alphabet ont annoncé qu'en ?sept ans, les clients Nest ont économisé plus de 25 milliards de kWh, soit une économie supérieure à 1,3 milliard d'euros.? La solution connectée américaine semble donc remporter un franc succès. Et vous, disposez-vous d'un telchez vous ? N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires.