Amazon débarque dans les cuisines avec... un micro-ondes connecté

Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Des objets dotés de l'assistant Alexa

Amazon est partout... même chez vous ?

se fraient un chemin dans la vie quotidienne des américains. D'après la chaîne américaine CNBC, Amazon prévoit de lanceraprès le succès de ses enceintes Echo.Comme les produits Echo, cette gamme d'objets connectés devrait embarquer l'assistant intelligent Alexa, qui permet de tout contrôler au son de la voix. Toujours selon la chaîne américaine, Amazon pourrait présenter sa nouvelle gamme d'objets connectés lors d'un événement organisé vers la fin du mois de septembre.Parmi ces produits : un micro-ondes connecté ! Le PDG d'Amazon avait déjà affiché son ambition d'expansion en juillet dernier en déclarant :. En s'attaquant à un objet qui se trouve quasiment dans tous les foyers et toutes les cuisines, lieu de vie incontournable, Amazon espère frapper fort.Le géant américain compte bien s'implanter là où les gens passent l'essentiel de leur temps, c'est-à-dire dans leurs maisons mais aussi dans leurs voitures.CNBC évoque ainsi un gadget compatible pour le véhicule, dont on sait pour l'instant peu de choses, un amplificateur, un subwoofer et toute une nouvelle gamme d'enceintes haut de gamme.Leader du marché des enceintes connectées avec Echo, Amazon compte ainsi affirmer sa position devant les deux autres géants Google et Apple - qui pourraient vite répliquer et proposer de leur côté des produits domestiques dotés de leur assistant personnel...