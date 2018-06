La balance connectée Xiaomi à 36,50 euros

Balance ton poids

Surveillez votre poids intelligemment

Modifié le 13/06/2018 à 14h07

Et c'est chez Gearbest qu'il faudra se rendre si vous souhaitez bénéficier de cette offre. Si la plateforme de vente en ligne propose déjà une ristourne de 19% sur ce produit, vous pourrez faire descendre le prix un cran en-dessous grâce au code de réduction FR181294. Une fois ce code entré, vous pourrez donc acheter cette balance connectée de marque Xiaomi à 36,50 euros.Plusieurs choses à savoir toutefois. Pour commencer, cette offre n'est valable que pour les quatre prochains jours, dans la limite des stocks disponibles. Stocks qui s'élèvent à 98 pièces à l'heure où nous écrivons ces lignes. Sachez enfin que ce produit est stocké en Chine, et qu'à ce titre, vous devrez attendre quelques jours supplémentaires avant de vous faire livrer.La balance connectée Xiaomi XMTZC02HM vous permettra de surveiller votre poids en toute simplicité. Grâce aux électrodes implantées dans le plateau de cette dernière, vous pourrez surveiller 10 constantes corporelles en une seule pesée. Vous pourrez ainsi découvrir votre poids, mais aussi votre masse osseuse, votre masse graisseuse ou bien votre masse musculaire.Il vous sera ensuite possible d'uploader ces résultats dans l'application adéquate, pour suivre de manière régulière les changements de votre corps. Sachez enfin que vous pourrez enregistrer jusqu'à 16 profils différents dans la balance, pour que toute la famille puisse suivre l'évolution de ses données personnelles.