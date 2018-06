La Google Home va maintenant prendre 3 commandes en même temps

Lire aussi :

Petit détail qui a cependant son importance : cette nouveauté semble pour l'instant être déployée uniquement aux Etats-Unis, en langue anglaise. Il faudra donc encore attendre avant que la fonctionnalité ne soit accessible en France.La fonctionnalité permettant de faire plusieurs demandes à la suite à la Google Home semble être déployée en ce moment aux Etats-Unis. Plus exactement, il semblerait qu'il soit maintenant possible de faire 3 demandes à la suite, sans avoir à attendre le résultat de la demande précédente pour continuer.Cette nouvelle fonctionnalité permet donc demander à l'enceinte connectée d'allumer la lumière, de lancer Deezer et d'annoncer la météo en une seule phrase. L'attente pour cette nouveauté est compréhensible : la fonctionnalité va permettre d'utiliser un langage plus naturel, mais aussi de gagner du temps.Pour autant, ne vous précipitez pas sur votrepour essayer de la bombarder de questions : le déploiement ne concerne pour l'instant que les Etats-Unis, pour les appareils réglés sur la langue anglaise.S'il est certain que la fonctionnalité finira par arriver en France, la date de déploiement dans l'Hexagone n'est pour l'instant pas connue. Nul doute que Google va faire quelques réglages, avant de l'officialiser dans d'autres pays et langues. Il ne reste donc plus qu'à prendre son mal en patience !