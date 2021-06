Battlefield 2042 : le Battlefield Hub pourrait proposer des remasters de cartes désormais classiques

Si l'on en croit Tom Henderson, le mode de jeu classé confidentiel de Battlefield 2042 se nommerait donc le Battlefield Hub. Celui-ci promet de redécouvrir des cartes, armes et véhicules des anciens titres de la licence sous un nouveau jour, notamment grâce au Frostbite Engine nouvelle génération. Ce mode pourra, comme le jeu de base, accueillir jusqu'à 64 joueurs sur les consoles ancienne génération, et jusqu'à 128 joueurs sur PS5 , Xbox Series X | S et PC.

Les vétérans des anciens titres devraient se trouver en terrain plus ou moins connu, les déplacements restant fidèles à ceux des jeux concernés. Compte tenu de la période dépeinte par Battlefield 2042, la guerre moderne, nous pouvons gager que nombre de cartes figurant dans le Battlefield Hub seront issues de Battlefield 2, 3 et 4, ainsi que des deux opus Bad Company. Mais a priori, pas seulement.

Là où le Battlefield Hub pourrait cependant changer la donne, c'est par l'absence du sacro-saint système de classes Médecin, Assaut, Ingénieur et Sniper. En lieu et place, nous y incarnerons les différents spécialistes proposés dans Battlefield 2042. Un point qui pourrait justement rebuter les fans et joueurs de longue date de la franchise.