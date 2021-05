Battlefield 6 : une récente fuite vient de dévoiler les premières images du jeu

Leur authenticité a d’ailleurs été confirmée par Tom Henderson, un influenceur très proche du sujet. Le mois dernier, il partageait justement les esquisses d’une prochaine bande-annonce pour Battlefield 6. Des croquis qui représentaient les mêmes scènes que celles qui interviennent dans les récentes fuites.

Il profite notamment de ses fuites pour livrer quelques informations sur ce fameux trailer à venir. Sur fond d’île déserte, il évoque une vidéo qui s’ouvre et se ferme sur deux ambiances très opposées. Outre des éléments de mise en scène, le trailer y dévoile, selon lui, des Boeing-Bell Osprey et met en avant l’aspect plus large de son mode multijoueurs ainsi que son cycle jour/nuit et sa météo dynamique.

À un mois et demi de l’E3, l’actualité se précise autour de la série Battlefield. Reste à savoir si Electronic Arts et DICE patienteront jusqu’à cette date ou s’ils réagiront rapidement face à ces fuites.