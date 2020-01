Sur un plateau | ROOT : La ferme des animaux

Vous êtes jeu de stratégie, jeu de rôle ou plutôt deckbuilding ? Passionnés ou débutant ? Notre chronique vous livre chaque semaine, Sur un plateau, nos recommandations en termes de jeu de société !

Chacun sa ROOT, chacun son chemin

wargame

nom masculin, anglicisme

En jeu de société, un wargame, est une simulation de bataille. Celle-ci se situe souvent dans un univers imaginaire, comme Warhammer 40 000, mais peut également être une simulation historiquement réaliste.

ex :

- Donc là tu lance 3 fois 3 dès de 12 et un dès de 6. Tu pourras avancer de la moitié des points obtenus. Attention juste au fossé qui te met direct un handicap de 3 par pas de 2.

- Mais papa... on joue à Croque-carotte.

- ...Ah. Oui bah. C'est une simulation... quand même.

Je s'appelle G'ROOT !

Fiche signalétique

Auteur(s) : Cole Wehrle

Illustrateur : Kyle Ferrin

Éditeur : Matagot

Tranche d'âge : à partir de 10 ans

Temps de jeu : 1h à 2h

Nombre de joueurs : 1 à 6 joueur(s)

Si vous êtes novice, attention : on est sur du gros jeu bien velu. Mais si vous êtes prêt à découvrir ce superbe univers, tout est là pour vous y accompagner ! Alors remontez vos manches, prenez la tête d'une des factions et laissez-vous emporter dans cette aventure !Sorti en 2018 aux Etat-Unis, ROOT a vu le buzz enfler durant un an depuis l'autre côté de l'Atlantique avant de débarquer en Europe, comblant ainsi l'attente fébrile des fans qui commençaient à prendre racine. C'est ainsi qu'au grand bonheur de nos pousseurs de cubes francophones, l'éditeur MATAGOT a traduit et édité cette merveille ludique dans nos vertes contrées en juillet 2019.Mais pourquoi ROOT a-t-il tant fait d'impatients ? Déjà, par son thème : Ces petits animaux adorables se révèlent être une magnifique métaphore de notre société, avec ses problèmes de classes sociales et de politique. Ce n'est pas moi qui cherche à inventer un sous-texte alambiqué, je vous jure ! C'est clairement une volonté de l'auteur. Ce jeu, à la manière d'un wargame, demande aux joueurs de conquérir des territoires et tenir leurs positions afin de finir par obtenir (ou pas) le contrôle d'un monde... et donc de ses adversaires.Mais ROOT a aussi éveillé beaucoup de curiosité de par son expérience asymétrique. Bien que tous les joueurs aient le même objectif - atteindre 30 points de victoire -, ils n'auront pas tous les mêmes armes pour se battre.Les joueurs vont devoir choisir quel drapeau ils souhaitent défendre en début de partie. Chaque faction, représentée par des personnages anthropomorphes, offre une expérience de jeu unique. Rien qu'à la mise en place du jeu, les joueurs se rendent vite compte que ce n'est pas la même musique pour chacun : l'envahissante Marquise de Chat est implantée dans toute la forêt, alors que le Vagabond se retrouve avec une seule et unique figurine sur le plateau. L'asymétrie est tout le sel du jeu !ROOT propose ainsi aux joueurs de vivre différentes expériences au travers d'un seul et même jeu. Grâce à l'univers créé par l'auteur, l'histoire que vous allez construire ensemble prendra vie au fur et à mesure de la partie. Les fiers oiseaux de la Dynastie de la Canopée arriveront-ils à reprendre le pouvoir dans cette forêt exploitée, depuis peu, par la Marquise de Chat ? L'Alliance de la Forêt arrivera-t-elle à faire entendre son appel contre ses oppresseurs ? Le Vagabond, solitaire, arrivera-t-il à se faire une place au milieu de ces différents peuples ?Les joueurs devront donc apprendre à maîtriser leurs factions mais aussi comprendre rapidement comment celles de leurs adversaires fonctionnent s'ils veulent pouvoir arriver à leurs fins.Ce jeu demandera d'y revenir plusieurs fois pour arriver à comprendre et maîtriser les différents peuples qui le composent. Les habitués des wargames n'auront aucun souci pour trouver leurs marques. Pour les autres, des conseils pour vos premiers tours de jeu sont proposés afin de prendre en main la bête, et un livret appelé « La loi de ROOT » est inclus dans la boîte pour souleverles petites questions que vous pourriez vous poser durant la partie. C'est très bien pensé et réalisé.Cole Wehrle, l'auteur, a travaillé sans relâche pour offrir une expérience équilibrée et unique à chacun. Force est de reconnaître qu'il s'est bien débrouillé, le bougre ! Les joueurs vont tous, à un moment ou à un autre, toucher la victoire du bout des doigts, sentir le souffle chaud du triomphe dans leur cou, qu'il ne manque pas grand chose pour l'atteindre... Mais c'est vite oublier que leurs adversaires veillent au grain et vont chercher à leur brûler les ailes avant d'avoir pu réussir quoi que ce soit ! Jusqu'au moment où l'une des factions arrive à prendre l'ascendant sur les autres et peut prétendre à son titre de maîtresse des sous-bois !ROOT a été mon coup de cœur de l'année 2019, et je pense sincèrement que grâce à son approche asymétrique très équilibrée, il va faire encore parler de lui pendant longtemps !