Sur un plateau | Azul, une couleur déjà classique

Dessiner c'est gagner

Simple, mais pas simpliste !

Casual

adjectif, anglicisme

Se dit d'un joueur qui joue "seulement pour le plaisir" et qui préfère les jeux légers dits "party game" aux jeux plus complexes. Peut s'avérer péjoratif chez certains joueurs.



ex : « ...du coup, là, j'ai entamé l'explication des règles de Civilization à Jean-Patrick... et au bout de 40 minutes il me dit qu'il préférait faire un Uno. Un Uno ! Là, j'ai vu rouge, j'l'ai traité de casual et je suis parti. Mais c'est pas moi qui ai brulé sa boite aux lettres ! »

On remet ça ?

Fiche signalétique

Auteur : Micheal Kiesling

Illustrateur(s) : Philippe Guérin & Chris Quilliams

Éditeur : Next Move

Tranche d'âge : à partir de 8 ans

Temps de jeu : 30min à 1h

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Je dois l'admettre. Quand je lis sur la boite l'univers dans lequel l'auteur, Micheal Kiesling, cherche à nous transporter, cela ne me donne pas vraiment envie. Carreleur au 16ème siècle pour le compte du Roi Manuel 1er... pardon, mais c'est par où la soirée jeux de société fun ?Mais je vous rassure vous pouvez oublier le thème tout de suite, ce dernier est seulement là pour justifier le magnifique matériel présent dans la boîte.Azul fait partie de ces jeux que l'on appelle “abstrait”. C'est-à-dire que c'est un jeu qui se base entièrement sur sa mécanique, et éventuellement son matériel, et non sur l'univers dans lequel il souhaite nous transporter.Des jeux abstraits vous en connaissez forcément : les échecs, les dames, le GO même le morpion, ce sont tous des jeux dits abstraits : 100% mécanique, 0% narratif.Le matériel de la boîte, cependant, nous transporte ! Des couleurs chatoyantes dans tous les sens, des jetons en 3D pour représenter les carreaux de faïence, plus communément appelés “Azulejos”. Tout cela au centre de votre table ça en jette ! On a tout de suite envie de prendre, manipuler et placer les Azulejos sur les emplacements correspondants sur nos plateaux joueurs !Mais ne vous hâtez pas trop, il faudra attendre votre tour de jeu pour ça. Au fur et à mesure de la partie on a l'impression de donner forme à une œuvre d'art plutôt que de jouer les carreleurs que coller des carreaux de faïence au mur.Un des points qui fait la force d'Azul, c'est sa facilité de prise en main. Bon nombre de joueurs dits “casual” sont passés à ma table pour une partie d'Azul. Je ne connais pas une personne qui n'a pas compris les règles de ce jeu en moins de 5 minutes.Mais attention ne vous faites pas avoir, on est dans un jeu simple, mais pas simpliste !Dans Azul il vous sera demandé de remplir votre plateau avec les Azulejos présents au centre de la table, mais la tâche ne sera pas si facile. Car vous n'êtes pas le seul à vouloir ces carreaux de faïence. Vous devrez faire preuve d'observation et d'anticipation sur les autres joueurs pour espérer arriver à vos fins.Au début on s'amuse à remplir son petit plateau personnel, mais très vite on se rend compte que l'on peut mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs et c'est là que cela va réellement se jouer. Remplir ses colonnes pour faire des points c'est important, mais empêcher les autres de faire pareil l'est tout autant dans ce jeu.Comme dit précédemment l'observation est de mise dans ce jeu coloré. Car la fin de partie peut arriver plus rapidement qu'espéré, ce sont les joueurs qui peuvent déclencher cette dernière. Et cela donne un réel sentiment de contrôle sur le jeu et une certaine satisfaction quand on coupe la chique à un adversaire qui ne pourra pas finir de placer ses tuiles ;).Cette frustration de ne pas être arrivé à faire ce qu'on voulait engage souvent sur une 2nd partie, car avant tout ce qui est bon dans Azul c'est ces petits moments de plaisir quand on pose une tuile qui fait péter votre score.Pour les plus aguerris, pas de soucis, le jeu propose une variante plus retorse qui demandera beaucoup plus de grillage de neurones & d'observation, car on pourra placer ses tuiles où l'on veut sur la grille, mais avec les mêmes contraintes de pose (1 seule tuile de chaque couleur par ligne & colonne). Ça se corse très vite !Sinon il existe aussi 2 autres boites d'Azul qui propose des approches un peu différentes. Les sensations sont toujours là, mais ces boites sont un peu plus complexes à prendre en main, surtout si vous n'êtes pas habitué à jouer à des jeux abstraits.Que ce soit à 2 ou à 4, en famille ou entre amis, Azul est simple à sortir et appel toujours à une revanche pour espérer faire mieux que la partie précédente.