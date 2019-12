Sur un plateau | Préparez votre divin décès dans Pharaon

Vous êtes jeu de stratégie, jeu de rôle ou plutôt deckbuilding ? Passionnés ou débutant ? Notre chronique vous livre chaque semaine, Sur un plateau, nos recommandations en termes de jeu de société !

modulaire

adjectif

En jeu de société, se dit d'un plateau ou d'un élément qui, installé différemment (souvent au hasard) change l'expérience de jeu.

ex : Le plateau fait comme un puzzle, mais tu mets les pièces n'importe comment, ça marche à chaque fois ! Il est comme qui dirait, euh... modulaire !

Fiche signalétique

Auteurs : Henri Molliné & Sylas

Illustratrice : Christine Alcouffe

Éditeur : Catch Up Games

Tranche d'âge : à partir de 12 ans

Temps de jeu : 1h à 1h30

Nombre de joueurs : 1 à 5 joueurs

Dans Pharaon vous jouez le rôle du fils (ou la fille) à son papa qui a comme bel objectif de vie de gérer les préparatifs de son décès et, potentiellement, pouvoir prétendre au rôle de Pharaon avant son passage dans l'au-delà.On est ici dans ce qu'on appelle un jeu de gestion de ressources et d'optimisation. Comprenez que les joueurs vont devoir, tout au long de la partie, apprendre à gérer les quelques ressources à leur disposition afin d'effectuer des actions, tout en rapportant le maximum de points de victoires pour la fin de partie (oui, comme dans Wingspan , il va falloirun max).Ce type de jeu faisant souvent griller quelques neurones, ce n'est pas vraiment le type de boîte que l'on sort en fin de repas de famille avec mamie. Mais contrairement à d'autres jeux de ce calibre, Pharaon se joue en 1h ou 1h30 max et ça c'est plutôt cool ! On comprend en effet que tout le monde n'ait pas forcément envie (ou le temps) de passer trois ou quatre heures autour d'un seul jeu.Dans Pharaon un plateau circulaire est placé au centre de la table, séparé en 5 quartiers différents.Chacun d'eux apporte des bonus et des possibilités différentes en termes de points;On doit reconnaître qu'il est très plaisant de pouvoir alterner entre tous les quartiers pour marquer des points par-ci par-là. Le centre du plateau tourne à toutes les manches, ce qui pousse à s'adapter à chaque fois à une nouvelle configuration. Le plateau étant modulaire, Les joueurs ne tomberont jamais sur le même paramétrage de jeu - garantie d'unicité et de renouveau à chaque partie.Il va donc falloir être malin et anticiper les tours de jeu pour activer un quartier avant que celui-ci ne soit plus disponible.Et là, on commence à se rendre compte qu'en tant que joueur on ne peut pas juste jouer dans son coin. Il va falloir anticiper les actions que peuvent faire vos adversaires pour ne pas se retrouver dans l'impossibilité de jouer soi-même.L'une des originalités de Pharaon est également la valorisation du joueur quand il passe son tour. En effet, lorsque c'est le cas, celui-ci se retrouve à être couvert de bonus tant que ses adversaires continuent de jouer. Plutôt malin, ce mécanisme a le mérite de mettre en valeur l'action « Passer son tour », ce qui est rarement le cas dans des jeux de société.On ne l'a pas encore dit, mais ce jeu est MA-GNI-FI-QUE !L'illustratrice, Christine Alcouffe, a fait un travail extraordinaire. Les couleurs sont éclatantes et, si le plateau paraît épuré de prime abord, quand on y regarde de plus près on trouve foison de petits détails. Bref, ne tournons pas autour du pot : c'est franchement beau.Pharaon est un jeu qui demandera de la réflexion et qui, comme tous les bons jeux, se révélera au fur et à mesure des parties.Un premier essai vous donnera très certainement ce petit goût de reviens-y. Alors si vous êtes déjà un peu familiarisé avec les jeux de gestions, n'hésitez pas et sautez sur ce jeu !Si, au contraire, ce n'est pas votre cas, allez l'essayer dans un des nombreux bars à jeux de France ou de Navarre... Vous m'y croiserez peut-être ;)Bon, ce n'est pas tout, mais j'ai une mort à préparer moi. À dimanche prochain !