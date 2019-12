Sur un plateau | Wingspan, l'envolée (de votre chronique) ludique

Vous êtes jeu de stratégie, jeu de rôle ou plutôt deckbuilding ? Passionnés ou débutant ? Notre chronique vous livre chaque semaine, Sur un plateau, nos recommandations en termes de jeu de société !

Du goudron...et des plumes

Sorti en France en mai 2019 et édité par Matagot, Winspan souffle un air frais dans le monde du jeu de société. Pas forcément par ses mécaniques, sur lesquels nous reviendrons plus tard, mais par son thème plus qu'inattendu pour un jeu de société - comment ça y'a pas de château ou de vaisseau, remboursé ! Non, dans la boîte de jeu, tout le nécessaire pour essayer de devenir le meilleur des ornithologues, ou en tout cas, meilleur que vos adversaires.Oui, oui, un ornithologue, parce que Wingspan parle d'oiseaux, plus de 170 espèces nord-américaines illustrent les différentes cartes de ce jeu, un magnifique travail réalisé à 6 mains (par les talentueuses Beth Sobel, Ana Maria Martinez Jaramillo et Natalia Rojas).Original comme thème, mais vendeur ? Nous ne rêvons en effet pas tous de secrètement observer des oiseaux...

« nous ne rêvons en effet pas tous de secrètement observer des oiseaux... Et pourtant ça marche ! Ça marche même très bien »

Envole-moaAAah !!

Et pourtant ça marche ! Ça marche même très bien, la mécanique et le thème sont liés de façon très élégante en rendant le jeu d'une logique et d'une fluidité impeccable.On est ici en présence de mécaniques que vous avez surement déjà vu dans d'autres jeux : sélection d'activité (on pose un jeton sur l'action que l'on souhaite effectuer), du combo de cartes ainsi que de la collection (visant les caractéristiques communes entre nos cartes). Rien de sorcier ? Attendez de mettre la main sur les piou-piou et on en reparle.Facile mais pas simpliste, Wingspan profite de mécaniques bien huilées qui plairont aux passionnés ET faciliteront l'accès même aux joueurs moins expérimentés.Lors de la première partie de Wingspan on tâtonne, on découvre, on tente des choses, mais surtout on se rend compte que l'animal en a sous le capot ! Ça donne clairement l'envie de revenir, d'essayer de nouvelles choses.Le jeu nous challenge par son système de collection, on essaye de dénicher les bons oiseaux dans cette faune dense. Mais au bout d'un moment on se prend tellement au défi qu'on s'en ajoute nous-mêmes : “OK cette carte est bien, mais si je récupère cet oiseau avant je pourrais faire un meilleur coup !”.

« il ne faut pas oublier qu'on n'est pas le seul ornithologue autour de cette table ! »

scorer

verbe intransitif

Faire un score, marquer des points.

ex : J'y ai mis 49 à 27, sérieux il était véners, j'ai scoré comme un maboule !

Oiseaux mi-gratteurs ?

Wingspan vous fera découvrir l'univers de l'ornithologie de façon ludique et intelligente.



Plongez dans ce jeu haut en couleur qui a su ravir énormément de joueurs débutants comme experts à en décrocher le titre du “Kennerspiel”, titre hautement convoité par les auteurs & éditeurs de jeu !

Fiche signalétique

Autrice : Elizabeth Hargrave

Illustratrices : Beth Sobel, Ana Maria Martinez Jaramillo, Natalia Rojas

Éditeur : Matagot

Tranche d'âge : à partir de 10 ans

Temps de jeu : 1h à 2h

Nombre de joueurs : 1 à 5 joueurs

On est là à planifier, réfléchir, calculer, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas le seul ornithologue autour de cette table ! Nos adversaires essayeront aussi de collectionner des oiseaux et tenteront de nous couper l'herbe sous le pied pour mieux scorer que nous, mais l'interaction s'arrêtera là.Non, ce n'est pas le genre de jeux où on se “fout sur la gueule”. Le joueur est là pour faire son travail dans son coin en essayant d'être meilleur que nos adversaires. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je préfère conseiller Wingspan à 2 ou 3 joueurs plus qu'à 5 où, suivant les joueurs, on trouvera parfois le temps un peu long quand ce n'est pas notre tour.Il nous reste toujours la possibilité de patienter en s'amusant avec les petits œufs en plastique ou en admirant la tour à dés, en forme de volière, fournie dans la boîte.Ce jeu ne devrait pas tomber tout de suite dans l'oubli, il a en effet déjà reçu en juillet dernier, le “Kennerspiel des Jahres” c'est LE Prix Expert du monde des jeux de société décerné tous les ans en Allemagne.De plus c'est un jeu entièrement féminin (bravo mesdames !) de son autrice Elizabeth Hargrave à ses 3 illustratrices Beth Sobel, Ana Maria Martinez Jaramillo, Natalia Rojas. Notez d'ailleurs qu'il est le premier jeu primé créé par une femme.Dans un futur proche, des extensions sont prévues pour Wingspan jeu afin de vous redonner envie de vous plonger dans la peau d'un ornithologue. La boite de base vous propose d'observer des oiseaux d'Amérique du Nord, les extensions devraient nous amener voyager en Europe ou pourquoi pas en Asie. Mais ne vous méprenez pas cette boite vous apporte déjà une grande satisfaction de jeu et des parties différentes les unes des autres.