· S | F · La chronique s'envole vers le cinéma avec Cloud Atlas

Nous nous donnons 5 citations et 5 paragraphes pour vous convaincre.

Cloud Atlas (2012)

« La vérité est une. S'il y a des versions, il n'y a plus de vérité. »

« Toute frontière est une convention qui attend d'être transcendée. »

« Chaque point d'intersection, chaque rencontre, suggère une nouvelle direction potentielle. »

« La liberté. Cette rengaine pompeuse de notre civilisation. Il n'y a que ceux qui en sont privés qui ont la moindre notion de ce que ce mot signifie. »

« Je crois qu'il y a un autre monde qui nous attend, Sixsmith. Un monde meilleur. Et je t'y attendrais. »

par Lana Wachowski, Lilly Wachowski et Tom TykwerPour cette première chronique · S | F · dédiée au cinéma, j'ai choisi d'évoquer un film qui n'est pas vraiment considéré, à tort, comme un film de science-fiction.... ou, en tout cas, pas comme beaucoup l'entendent, comprenez « avec une esthétique appuyée et des personnages archétypaux vus et revus ».Non, avec Cloud Atlas, les sœurs Wachowski dépassent le simple genre de la science-fiction pour expérimenter et parler de l'humanité au sens large.Le film, adapté du romande David Mitchell (publié en 2004), raconte six histoires distinctes situées en 1849 et 2321 - oui, ça fait une sacrée marge. Six « groupes » de protagonistes vivent des aventures dont les histoires et les thématiques se répondent comme un écho sur l'ensemble de cette fresque.Ajoutant un peu de complexité à ce projet déjà difficile à expliquer, les Wachowski font jouer tous les personnages par les mêmes acteurs (Tom Hanks interprète par exemple 6 rôles différents), les hommes devenant des personnages féminins dans un autre segment, ou les « méchants » évoluaent pour devenir de bonnes personnes en traversant les époques et les personnalités.Je ne vous cache pas que les 40 premières minutes du film m'ont paru tout simplement imbuvables, le temps de me prendre au jeu mis en place par les réalisatrices. Le film navigue dès le départ d'un récit portant sur l'esclavage au XIXème siècle, en passant par la romance homosexuelle d'un jeune compositeur anglais, une histoire d'espionnage dans les années 70 jusqu'à la comédie anglaise ou le pur récit d'anticipation.Cloud Atlas a de fantastique qu'il embrasse les genres cinématographiques avec aisance, ne s'interdisant aucune outrance ni même aucune faute de gout. Si l'univers de Neo Seoul, situé en 2144 et biberonné à tout ce que le genre steampuk a pu offrir ces 30 dernières années, est absolument sublime à regarder, certains passages situés dans le monde post-apocalyptique de 2321 sont parfois à la frontière d'un new-age douteux même si pleinement assumé.Il m'a fallu m'accrocher pour ingurgiter un tel nombre d'intrigues et raccrocher les wagons mais comme par magie la sauce finit par prendre grâce à la mise en scène d'une incroyable fluidité. On passe d'une époque à une autre et d'un récit à l'autre sans trop se perdre, ou juste ce qu'il faut, comme une mosaïque dont il est amusant de recoller les morceaux.Le film m'apparaît plus aujourd'hui comme une symphonie qui prend son temps pour se laisser approcher avant de dévoiler ses réelles intentions dans de grands élans lyriques. Les époques se mêlent, les histoires se télescopent pour au fond raconter un seul et même récit : celle de l'émancipation d'un individu face à un système autoritaire, moralisateur et archaïque.Chaque histoire résonne en soi d'une manière ou d'une autre, selon son propre vécu. Ma porte d'entrée aura été cette histoire passionnelle, et que l'on sait d'avance tragique, entre ces deux jeunes hommes que le destin et la société auront séparés à quelques secondes de leurs retrouvailles. Le parcours de Sonmi, de prostitué à figure de la résistance m'a fait passé immédiatement des larmes à la rage avec cette idée de s'affirmer, de refuser l'ordre établi si cela est nécessaire qui commença à germer puis à se développer au delà du film.Ce message traverse l'oeuvre jusqu'à exploser dans un climax bouleversant, qui entrechoque les réussites de certains personnages et les échecs des autres pour conclure que si la libération de l'esprit humain n'est pas aussi facile que dans les contes, ces esprits libres et hors des conventions réussiront, un jour, à faire tomber les dogmes.La thématique m'a au fond paru la même que celle de la trilogie Matrix : seul l'amour nous permettra d'être libres. Dans Cloud Atlas, c'est encore une fois l'amour qui pourra sauver le monde et éveiller les consciences. La connexion entre les êtres, au delà des époques, des drames. Ces petits actes individuels qui à terme peuvent lancer des révolutions. Un propos naïf ? Oui. Cul-cul? Un peu. Subversif ? Salutaire.Cloud Atlas est finalement à l'image de son concept. Un film de SF qui transcende ses propres conventions et celles de son média pour éveiller les consciences en touchant droit au coeur. Si vous aimez le cinéma, le vrai, celui qui ne laisse pas indifférent, n'hésitez pas à plonger dans le projet sans limites des soeurs Wachowski. Et ouvrez votre esprit.