Cyberpunk 2077 : des modes multijoueur découverts par des dataminers

Le second mode multijoueur, relativement classique, serait un « Deathmatch ». Plusieurs joueurs s'affronteront donc dans une partie restreinte de Night City, à l'instar du même mode sur GTA Online.

Selon les informations extraites par les dataminers, plusieurs messages caustiques que Johnny Silverhand n'aurait pas renié seront là pour provoquer les joueurs : « Tu t'es envoyé tout seul en Enfer. Ne reviens surtout pas », « Ta balle était plus forte que ton estime personnelle » ou encore « Le tir de [Joueur] a détruit ton corps et ton âme ».

En plus de ces deux modes de jeu, les dataminers auraient également décelé des informations quant à la manière dont le multijoueur fonctionnera. Il se pourrait qu'il tourne via un système peer-to-peer, et non via un système de serveurs dédiés.

Ces informations sont cependant à prendre avec des pincettes, le développement du multijoueur pour Cyberpunk 2077 n'en étant qu'à ses balbutiements et attendu au plus tôt courant 2022. Pour l'heure, CD Projekt Red a des affaires bien plus urgentes et importantes à régler.