Cyberpunk 2077 voit ses ventes drastiquement ralentir en 2021

Plus inquiétant encore, des rapports précisent que Cyberpunk 2077 ne serait pas parvenu à franchir la barre du million d'unités vendues durant le premier trimestre 2021. Rappelons que CD Projekt RED souhaitait écouler 27 millions de copies avant le 1er janvier 2022. Des éléments inquiétants qui se répercutent sur l'action en Bourse du studio qui s'est effondrée de 60 % depuis le lancement du jeu.



Mais CD Projekt reste confiant, puisque du contenu gratuit et la mise à niveau PS5 et Xbox Series X |S sont toujours prévus pour le deuxième semestre 2021. Les joueurs pourraient alors redonner une chance à Cyberpunk 2077. De plus, The Witcher 3 recevra lui aussi son patch « next-gen » dans les mois qui viennent. Enfin, l'entreprise explique qu'elle lancera simultanément plusieurs développements de jeux à gros budgets à partir de 2022 et étudiera même de potentiels opportunités de rachats pour redresser la barre.