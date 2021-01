Cyberpunk 2077 : un bug bloquant introduit dans le patch 1.1, mais une solution temporaire par CD Projekt Red

Si le conséquent patch 1.1 appliqué en fin de semaine dernière est venu corriger de nombreux bugs, il semble malheureusement en avoir introduit d'autres, dont un particulièrement gênant.

Le bug en question intervient au cours de l'arc de Goro Takemura, le garde du corps d'Arasaka déchu. Pour racheter son honneur, celui-ci cherchera à contacter un membre éminent de la famille, et il a besoin de l'aide de notre personnage et d'anciens amis dans ce but. Une aide qui ne sera bien sûr pas gratuite pour V, qui a également un intérêt dans cette affaire.

Au cours de la quête Down the Street, V et Takemura se rendront chez un fixer en particulier afin d'obtenir des informations en vue de réaliser cet objectif. Une fois l'entretien terminé, Takemura promet de nous rappeler une fois quelques ficelles tirées de son côté.

C'est lors de cet appel que ce nouveau bug problématique se met en place : celui-ci nous appellera mais aucune conversation n'aura lieu et vous resterez dans un silence gênant avec Takemura au bout du fil. Celles et ceux qui ont joué savent qu'un appel bloque nombre d'interactions, ce bug peut donc potentiellement ruiner une partie entière en l'absence de sauvegardes en amont.