Crysis Remastered sera moins cher sur Steam pour les détenteurs de l'opus original

Les joueuses et joueurs de Steam pourront enfin remettre leur nano-combinaison remasterisée en fin de semaine prochaine. Proposé au prix de 30 euros, Crysis Remastered bénéficiera d'une réduction de 20 % à l'occasion de sa semaine de lancement.

Celles et ceux ayant déjà fait l'acquisition du jeu original sur la plateforme pourront bénéficier d'une réduction supplémentaire de 30 %. De quoi profiter de Crysis plus beau que jamais à seulement 15 euros pour les utilisateurs Steam éligibles.

Pour rappel, ce remaster proposera entre autres des textures en résolution 8K, le support du HDR, de nouveaux effets, le ray tracing et le DLSS pour les cartes graphiques compatibles. À condition bien sûr d'avoir une machine capable de répondre à la fameuse question : « Can it run Crysis ? »

Une belle manière de replonger dans l'univers Crysis en attendant la trilogie remasterisée, annoncée le 15 octobre prochain sur PC, PS4 , PS5 , Xbox One et Xbox Series X |S. Malheureusement, les versions PC des deux prochains épisodes remasterisés arriveront d'abord en exclusivité sur l'Epic Games Store, avant de rejoindre Steam bien plus tard.