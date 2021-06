E3 2021 : Black Panther et War for Wakanda arrivent sur Marvel's Avengers en août

La conférence Square Enix nous a donc permis de découvrir ce que Crystal Dynamics nous réserve au Wakanda, ainsi que quelques capacités de Black Panther. Celui-ci mettra donc sa force et son agilité au service de son pays afin de le protéger contre les nouvelles menaces convoitant son métal si précieux.

Cette extension gratuite sera donc l'occasion de participer à de nouvelles missions, d'affronter de nouveaux adversaires et de récupérer toujours plus de loot pour rendre nos Avengers plus forts que jamais.

Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de découvrir cette partie très attendue de l'univers de Marvel's Avengers, annoncée courant août 2021.