Coronavirus : Disney+ reporte son lancement au 7 avril en France

Thierry Breton et le gouvernement ont été entendus

Les internautes frustrés par le report

C'est à cause de la saturation sur internet en fait... — Alexandre (@SYRRIOXcsgo) March 21, 2020

N'importe quoi 😡😡😡 ! Faites comme Netflix et YouTube : réduisez la qualité ! — Mathieu (@BrrMatt) March 21, 2020

Surtout que le 7 avril, on en sera toujours au même point donc partit comme ça, on va reporter le lancement au mois de juin ... INUTILE !!! — Mélissa L 🦋 (@MelissaL_19) March 21, 2020

Source : TWDC

Le gouvernement français a obtenu gain de cause . Ce samedi 21 mars dans l'après-midi, le président direct-to consumer & international de The Walt Disney Company, Kevin Mayer, a officiellement annoncé, dans un communiqué de presse, le report du lancement de Disney+ en France au 7 avril 2020. La plateforme de streaming vidéo de Mickey devait être accessible à tous les fans à compter du 24 mars. Le décalage du lancement est évidemment consécutif à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus.Il y a quelques jours, le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, avait solennellement demandé aux acteurs mondiaux du streaming vidéo de mettre en place certaines mesures pour éviter les risques de saturation du réseau, sursollicités en cette période de confinement sur fond de pandémie du Covid-19.L'appel de l'ancien ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (2005-2007) avait déjà été entendu par Netflix mais aussi par YouTube , qui ont chacun pris des dispositions pour désengorger les réseaux. La réponse de The Walt Disney Company était très attendue, son service de streaming étant programmé pour connaître un lancement canon dans plusieurs pays d'Europe (Allemagne, Espagne, Italie, Irlande, Royaume-Uni, Suisse et Autriche) en cette période de confinement, dont en France.Désormais, la position du roi du divertissement est officielle : Disney+ en France, ce ne sera pas pour tout de suite., a annoncé Kevin Mayer (rien à voir avec le champion du monde et vice-champion olympique français du décathlon).L'officialisation du report a très vite provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'internautes, qui se faisaient une joie d'accueillir le service à partir de mardi, sont en train de pester contre le gouvernement, notamment sur Twitter. Si l'argument de la saturation des réseaux sociaux est rappelé par certains, les autres disent ne pas comprendre la décision de l'État.Concertant les autres pays européens, Kevin Mayer annonce mettreEt le dirigeant de poursuivre avoir