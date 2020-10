Tous Anti-Covid : la mise à jour de Stop Covid sera, normalement, disponible dans l'après-midi

Lors de son interview par France 2 et TF1 la semaine dernière, le président Emmanuel Macron l'a reconnu : StopCovid « n'a pas marché ». L'application de traçage de contact française n'a enregistré que 2,5 millions de téléchargements en plus de quatre mois et n'a permis que quelques centaines de signalements sur le territoire. C'est bien moins, à titre d'exemple, que celle de nos voisins britanniques.