Cyberpunk 2077 aurait été reporté à cause... du manque de puissance des consoles

Les PS4 et Xbox One en cause

The Witcher n'était pas un modèle d'optimisation

Lire aussi :

Un film d'animation The Witcher sortira prochainement sur Netflix



Source : ComicBook

L'annonce avait plongé les joueurs dans un profond désarroi. Il y a quelques jours, nous apprenions que la sortie de Cyberpunk 2077 était repoussée au mois de septembre , alors que le lancement était initialement prévu pour avril. CD Projekt Red, le studio de développement du jeu, n'a pas communiqué de raison à ce délai, mais il se pourrait bien que l'on sache désormais ce qui l'a poussé a retarder la commercialisation du titre.D'après Borys Niespielak, un réalisateur polonais proche de l'industrie, les développeurs ont en fait un problème de performances avec le jeu sur console, PS4 et Xbox One donc. Selon lui, les deux machines manquent de puissance pour faire tourner convenablement Cyberpunk et CD Projekt a besoin de temps pour travailler son optimisation sur ces deux supports afin de proposer une expérience de jeu convenable. Si l'on en croit ses dires, c'est la Xbox One qui souffrirait le plus.L'ambition du jeu, proposant un grand monde ouvert aux graphismes réalistes et offrant une verticalité dans l'environnement, semble ici lui jouer des tours. On nous a promis notamment une carte extrêmement dense et vivante . On espère que le studio va parvenir à trouver des solutions, mais si vous espériez du 60 fps en 1080p sur Xbox One S sur le titre, cela semble mal parti.Notez qu'il est très probable qu'un portage soit réalisé sur PS5 et Xbox Series X ensuite. Les joueurs sur console les moins impatients auront peut-être intérêt à patienter que la nouvelle génération n'arrive. Par ailleurs, le jeu sort aussi sur PC (avec, on l'imagine, une grosse configuration requise) et Google Stadia.Ce n'est pas la première fois que CD Projekt se retrouve à gérer ce genre de problème. On se rappelle que le premierétait très mal optimisé, avec des ralentissements et des temps de chargement très longs. L'expérience avait été ensuite améliorée à force de patchs.D'une manière générale, tous lesétaient gourmands en ressources, même si, au fil des années, le studio polonais s'est grandement amélioré en la matière. Ainsi, il permet depuis de jouer au troisième opus dans de bonnes conditions, sans avoir une machine ultra performante si les paramètres graphiques les plus élevés sont désactivés. Petit exploit, le jeu tourne même sur Switch à basse définition : 540p en portable et 720p en docké.