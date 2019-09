Analogue présente un DAC audio/vidéo pour brancher vos vieilles consoles sur une TV moderne

Un accessoire pour une compatibilité entre consoles rétro et téléviseurs modernes

Source : Engadget

Ce dernier permet de profiter sur une télévision avec port HDMI de vos consoles comme la SNES ou la Mega Drive C'est l'accessoire idéal pour les amateurs de rétro gaming qui souhaitent profiter d'un affichage moderne avec un port HDMI. Grâce à cette petite boîte signée Analogue, vous pourrez passer par un convertisseur pour obtenir une qualité audio et vidéo élevée sur votre téléviseur moderne.Avec son design aux composants apparents dans une coque transparente, l'accessoire reste très simple d'utilisation : il suffit de tout brancher au bon endroit.À l'heure du rétro gaming, qui n'a jamais autant fait d'émules, cet accessoire signé Analogue semble le compagnon idéal en plus d'une idée brillante pour permettre aux possesseurs de vieilles consoles d'obtenir un affichage optimal - en plus du son. Même si, entre nous, jouer sur un téléviseur cathodique avec son ancienne console garde un certain charme...Les précommandes sont déjà ouvertes à cette adresse pour 79,99 $. Commercialisation : février 2020.