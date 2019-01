La PlayStation 5 déjà chez les développeurs first party de Sony

Les jeux actuellement en développement sortiront sur PS4 et PS5

Il ne fait presque plus aucun doute que las'offrira à nos yeux ébahis à l'horizon 2020. D'après Daniel Ahmad , analyste spécialisé dans l'industrie du jeu vidéo, la prochaine console de Sony a déjà été distribuée aux développeurs de l'écurie.Si les studios first party (Sony Santa Monica, Naughty Dog, etc.) sont presque intégralement focalisés au développement de jeux sur la future console de Sony, tous les titres déjà annoncés, ainsi que d'autres dont nous entendrons parler en 2019, sortiront bel et bien sur la génération actuelle.Un cas de figure s'était présenté avecqui a clos de la plus belle des manières le cycle de vie de la PlayStation 3 avant d'arriver, à peine un an plus tard, sur PlayStation 4 dans une version graphiquement supérieure.