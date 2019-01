PlayStation 5 : le nom de son APU nous donne quelques détails sur ses specs

La grille de décodage de la nouvelle APU AMD. © APISAK / Twitter

PlayStation 5 : CPU 8 coeurs et GPU à 1 GHz

Alors qu'on ne devrait probablement pas voir le bout de sa carlingue apparaître avant 2020, la PlayStation 5 fait beaucoup parler d'elle en ce début d'année. Aujourd'hui, leAPISAK révèle sur Twitter le nom de code du futur APU de la: Gonzalo.Ce nom de code étant accompagné de la référence "2G16002CE8JA2_32/10/10_13E9", APISAK nous donne les clés de compréhension pour faire parler cette suite de chiffres et de lettres.Si l'on ignore encore si cette nouvelle pucesera conçue sous architecture Zen+ ou Zen2, on peut d'ores et déjà affirmer qu'il s'agira d'unCôté graphique, on estime que le GPU embarqué (Navi ?) verra sa fréquence d'horloge de base réglée à 1 GHz. Pour rappel : la PS4 Pro actuelle embarque une puce graphique AMD Polaris cadencée à 900 MHz.