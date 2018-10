Rétrocompatibilité de la PlayStation 5 : rumeur ou réalité ?

Sony dépose un brevet de rétrocompatibilité

Patience, patience !

La PlayStation 5 serait-elle capable de lire tous les formats de jeux des anciennes consoles de la PS1 à la PS4, ou au moins seulement les jeux de PS4 ? Allez, avouez-le : ça serait génial !Et c'est peut-être vrai. Sony Interactive Entertainment America LLC, entreprise mère de PlayStation, a récemment enregistré un brevet nommé. Le brevet contient notamment des informations concernant l'upscale des jeux et l'adaptation de leur rendu sonore. On peut ainsi lire et tenter de déchiffrer le résumé qui se trouve en intitulé du brevet , et comprendre que Sony fait ici allusion à la rétrocompatibilité de sa prochaine console.Les détails restent cependant assez flous. On ne sait d'ailleurs pas si la console intégrera directement cette rétrocompatibilité ou s'il faudra télécharger des packs de textures dans une bibliothèque dès que l'on voudra jouer à un jeu d'une des anciennes consoles de Sony., mais il n'en fallait pas plus pour relancer les débats et les espoirs au sein de la très grande communauté de joueurs PlayStation. Réclamée à chaque nouvelle sortie d'une console de salon de Sony, il se peut que leur souhait soit enfin exaucé. Il faut dire la rétrocompatibilité n'a jamais vraiment été le point fort de l'entreprise... Avec la PS4, la firme japonaise avait même pris le chemin opposé de Microsoft et sa Xbox One, en considérant que la rétrocompatibilité était une fonctionnalité peu employée par les joueurs.Il semblerait donc que Sony soit revenu sur sa précédente opinion, le grand succès de la Xbox One ayant sûrement participé à ce revirement de situation. Avant même la présentation de sa prochaine console, Sony pourrait déjà bien marquer un point décisif auprès des joueurs si cette information venait à être officialisée lors de l'E3 de Los Angeles en juin 2019.En attendant, pour les plus impatients, la Playsation Classic , une version miniature de la PS1, arrivera sur les étals dès le 3 décembre avec une vingtaine de jeux.