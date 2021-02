Subnautica: Below Zero : le jeu est fini, nouvelle plongée le 14 mai

Subnautica: Below Zero, en accès anticipé depuis deux ans, sera disponible le 14 mai. Cette version définitive règle les bugs, ajoute les derniers effets sonores et musiques, de nouvelles quêtes et d'autres choses. Le jeu sera disponible sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch avec une édition physique regroupant les deux jeux. Le jeu est vendu 29,99 euros sur Steam.