Cyberpunk 2077, Apple TV, radars tourelles, Harley Davidson : les actus tech' de la semaine

Vous avez décroché de l'actualité la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.Une adolescente américaine de 14 ans a mis au point une solution permettant de mettre (partiellement) fin à l'épineux problème des angles morts au volant. Le système est constitué d'une caméra placée à l'extérieur du véhicule et d'un projecteur situé à l'intérieur, qui projette le flux vidéo sur les montants gênants. L'installation, encore perfectible, permet alors de rendre quasi transparente la structure de la voiture susceptible de cacher certains obstacles.L'application « Android Auto pour Mobile » a été intégrée au Play Store à destination de celles et ceux qui disposent d'un smartphone sous Android 10, d'une voiture dénuée d'Android Auto, ou dont l'application Android Auto n'apparaît plus sur le. Une solution temporaire, de l'aveu même de Google, pensée pour faciliter l'utilisation de l'application par les utilisateurs ne bénéficiant pas de son intégration native, tout en comblant le retard pris par le nouveau Google Assistant Driving Mode.Lors de la Paris Games Week 2019,s'est laissé approcher à l'occasion d'une présentation d'environ une heure. Le jeu n'était pas jouable, mais nous avons pu apercevoir une longue séquence de gameplay doublée en français. Verdict ? Entre deux eaux. Une preview à lire en totalité, en cliquant ici, pour comprendre l'évolution du très attendu nouveau titre de CD Projekt. Les pré-inscriptions au jeu Monopoly ont été lancées sur les deux principales boutiques d'applications mobiles, iOS et Android. Le jeu, annoncé début octobre par le studio de développement britannique Marmalade Game Studios, devrait être disponible le 4 octobre prochain. Il devrait être annoncé au prix de 3,99 euros sur iOS, mais ce montant n'a pas encore été confirmé par le studio.Le gouvernement va mettre un coup d'accélérateur sur le déploiement des radars nouvelle génération avec l'installation de 1 200 radars tourelles prévue avant la fin de l'année 2020 . Perchées à quelque quatre mètres de haut et donc difficiles à dégrader, les tourelles embarquent une technologie de radar de suivi multi-cibles et une caméra HD de 36 millions de pixels. À l'heure actuelle, 150 à 200 tourelles ont été installées.La plateforme de SVOD de la marque à la pomme, Apple+, s'est lancée en France le 1novembre, avec un contenu limité mais diversifié. L'abonnement est à 4,99 euros par mois, mais il est possible de bénéficier d'une semaine de test gratuite. Mieux : si l'on a acheté un produit Apple récemment, on peut bénéficier d'une année complète gratuite. Explications à lire ici. Les vélos électriques signés Harley-Davidson se sont octroyés leur toute première sortie en public lors de l'EICMA 2019, à Milan. Avec une offre de trois produits oscillant entre 2 500 à 5 000 dollars , le groupe cherche définitivement à se positionner sur le segment haut de gamme de ce créneau.