Star Citizen : le studio Firesprite à la rescousse pour le mode multijoueur « Theaters of War »

Présenté en 2019 lors de la Citizen-Con, le mode multijoueur « Theaters of War » promet des batailles à grande échelle mêlant infanterie et véhicules terrestres et aériens. Il s'annonce comme un autre projet ambitieux de cette grande fresque mêlant des batailles inspirées de Battlefield, suivies par des batailles en atmosphère, et se terminant par un assaut orbital sur une station spatiale.

Au vu de l'ampleur du projet, Cloud Imperium Games a estimé plus sage d'appeler à la rescousse un studio tiers. Si ce partenariat était déjà établi depuis 2019, les deux parties ont finalement décidé de l'officialiser en ce mois de mars 2021.



Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Cloud Imperium Games officialise un partenariat de longue date avec un autre studio. En novembre dernier, un partenariat avec le studio canadien Turbulent avait ainsi été confirmé, et Cloud Imperium Games avait profité de l'occasion pour lui confier davantage de responsabilités.