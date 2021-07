Cyberpunk 2077 : mise à jour ou DLC ? Un teaser en promet plus pour bientôt !

Le lancement de Cyberpunk 2077 aura été un véritable chemin de croix pour le studio polonais. Avec sa partie technique catastrophique sur les consoles de la génération précédente, le titre s'est peu à peu amélioré jusqu'à revenir enfin sur le PlayStation Store après six mois d'absence. Un « exploit » rendu possible par le patch 1.23 qui permet au soft d'atteindre « un niveau de performance et de stabilité satisfaisant » sur ces machines.