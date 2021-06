Cyberpunk 2077 : un nouveau correctif est disponible, estampillé 1.23

Parmi les éléments les plus notables de ce patch 1.23, nous pouvons citer les améliorations apportées sur la stabilité et les performances. De nombreux crashs intempestifs devraient être corrigés et, afin de les prévenir davantage, la gestion de la mémoire et du processeur sur consoles devrait être mieux optimisée.

Sur PC, le patch 1.23 devrait améliorer l'expérience utilisateur quelle que soit la résolution ou le mode d'affichage. Le changement de langage devrait également être appliqué définitivement sur la version Steam . Sur Xbox One et Xbox Series X | S, la pause et la déconnexion ne devraient plus causer autant d'interruptions et de soucis d'affichage qu'auparavant. Aucune amélioration spécifique à signaler pour l'heure sur PS4 et PS5 , mais le jeu devrait faire son retour sur le PlayStation Store le 21 juin prochain.

Le reste du patch 1.23 s'intéresse à la correction de bugs visuels et de gameplay provoqués par certaines actions, ou durant certaines quêtes et événements par-delà le monde ouvert. Les notes détaillées du correctif 1.23 peuvent être consultées en français via la source citée ci-dessous.