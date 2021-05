The Witcher 3 : la prochaine MàJ pourrait utiliser des mods faits par les fans

Comme l'explique Kotaku, l'information est arrivée via une intervention de Halk Hogan, l'un des responsables du The Witcher 3 HD Reworked Project. Ce dernier a précisé qu'il avait été contacté par CD Projekt RED dans le but d'intégrer son projet dans la prochaine mise à jour du jeu.

Halk Hogan prend toutefois des gants et précise que rien n'est encore certain, mais que les échanges entre lui et le studio polonais ont été fructueux. En fin de message, il indique évidemment qu'il ne manquera pas de « nous informer de la suite ».