The Witcher 3 s'offre une nouvelle quête grâce à des moddeurs, et elle est doublée grâce à l'IA

Entre les éléments marketing des fabricants et vendeurs, les technologies d’affichage et de traitements d’image, la taille, les connectiques et autres fonctionnalités, choisir un téléviseur est bien moins facile qu’il n’y paraît ! On vous donne un petit coup de pouce avec ce guide d’achat qui devrait vous aider à choisir plus sereinement, en ligne comme en magasin, histoire de ne pas être tributaire de fiches techniques confuses ou des conseils approximatifs d’un vendeur.