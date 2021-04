Un mod permet de jouer à Valheim en VR

Commençons en rappelant que Valheim est un jeu de survie se déroulant au cœur de la mythologie nordique. Les joueurs peuvent coopérer jusqu'à dix afin de construire des structures toujours plus robustes et impressionnantes. Le tout en affrontant le bestiaire redoutable du titre développé par Iron Gate AB. Depuis sa sortie en accès anticipé sur Steam , il s'est écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde.