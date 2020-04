Les spécifications de la GeForce RTX 2060 SUPER mobile fuitent

Lire aussi :

© NVIDIA / Tom's Hardware

NVIDIA n'a pas encore annoncé officiellement la sortie du GPU RTX 2060 SUPER Mobile qu'une fuite permet donc de découvrir les caractéristiques de ce dernier GPU et d'imaginer une date de sortie prochaine. D'ici là, découvrons-le plus en détail.La version mobile de la GeForce RTX 2060 de NVIDIA sera ainsi cadencée à 1 305 MHz (boost à 1 485 MHz) alors que la version desktop tourne à 1 470 MHz (boost à 1 650 MHz).Équipé de 8 Gb de mémoire GDDR6 cadencé à 14 Gbps, le GPU se voit doté de 2 176 cœurs CUDA Turing ainsi que 136 TMU, 64 ROP, 272 cœurs Tensor et 34 cœurs RT le tout sur 256 bits.Toutes ces caractéristiques sont ainsi identiques à celles de la GeForce RTX 2060 SUPER version desktop à la différence près d'une fréquence moins élevée. Le document dévoilé parne révèle pas si une version Max-Q du RTX 2060 est prévue, mais le contraire serait surprenant.