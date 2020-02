NVIDIA habille la GeForce RTX 2080 Ti aux couleurs de Cyberpunk 2077

Un teasing savamment orchestré sur Twitter

Source : communiqué de presse

Dans un communiqué, NVIDIA a confirmé l'arrivée d'une édition limitée de la GeForce RTX 2080 Ti Edition Cyberpunk 2077 et la mise en place d'un concours pour gagner la nouvelle carte graphique.CD Projekt Red et NVIDIA se sont amusés à simuler une conversation spontanée sur Twitter pour mettre en avant l'arrivée d'un produit issu d'une collaboration commune.En l'occurrence, les développeurs polonais deont interpellé le fabricant de cartes graphiques, demandant ce que NVIDIA penserait d'un produit en édition limitée aux couleurs du jeu.Après une relance et un smiley, NVIDIA semble répondre par l'affirmative avec une image floue du ventilateur d'une carte graphique aux tons jaunes et noirs, comme la charte graphique du très attendu nouveau jeu du studio à l'origine de la sérieDans un communiqué, NVIDIA a confirmé l'arrivée de ladite carte graphique. Elle reprendra les mêmes caractéristiques que la GeForce RTX 2080 Founders Edition, dont toutes les caractéristiques sont disponible sur Clubic Moins de 200 unités ont été produites à l'heure actuelle et NVIDIA annonce la mise en place d'un concours pour gagner 77 de ces cartes graphiques sous le hashtag #RTXOn. Il faut suivre le fabricant sur les réseaux sociaux (ou jeter un œil sur son site ) pour obtenir les modalités du concours.En attendant, voici une vidéo de présentation de cette GeForce RTX 2080 Ti Edition Cyberpunk 2077.