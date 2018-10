NVIDIA GeForce RTX 2070 : nos premiers benchmarks !

Plus pour moins cher ?

En attendant le test complet, nous avons ajouté les résultats de benchmark de la RTX 2070 à nos graphiques du test des RTX 2080.

La GeForce RTX 2070 est basée sur un GPU de la génération Turing, la TU106 avec 2304 cœurs CUDA, 288et 36, le tout supporté par 8 Go de mémoire GDDR6.Cette fois-ci nous débuterons nos tests avec un modèle partenaire, la. Celle-ci est affichée à, soit le prix "plancher" annoncé par NVIDIA lors de sa présentation. Il s'agit du billet d'entrée vers les technologies deet de(DLSS). Attention, malgré le forcing de NVIDIA, il se peut que les marchands ne jouent pas le jeu et pratiquent des tarifs plus importants au lancement.Les performances devraient logiquement se situer entre une GeForce GTX 1080 FE et une 1080 Ti, mais avec l'ajout des technos propres à Turing, le tout avec le 1440p60 en ligne de mire, tous les réglages au maximum.Au niveau des fréquences on démarre sur 1 410 MHz , avec possibilité de monter jusqu'à 1 740 MHz en mode Boost. Le design de MSI comprend deux ventilateurs TORX Fan 2.0 avec roulement à billes, ainsi que l'indispensable éclairage RGB Mystic Light (on plaisante). Enfin la carte est bien équipée côté sorties, avec 3 DisplayPort, une sortie HDMI et un port virtual link pour les casques VR (USB-C).Sans vouloirnotre test qui sera publié d'ici jeudi, nous pouvons d'ores et déjà vous dire que le modèle Armor 8G de MSI est une véritable réussite. Avec des performances situées 15-20% (selon les jeux) au delà de la GeForce GTX 1080 FE, la 2070 Armor de MSI est un excellent investissement pour qui veut sauter le pas de Turing.Et que dire de l'overclocking ? Nous avons pu pousser notre carte de test de 228 Mhz en moyenne pour atteindre les 1980 Mhz en pic, le tout sans trop de chauffe, avec le refroidissement d'origine et sans nuisance sonores excessives.