Les RTX 2080 en fuite chez PNY et MSI : le point sur les caractéristiques

Des monstres de puissance, à partir de 800€

Dénichés par Videocardz et des redditors , plusieurs captures d'écran desetsont apparues sur le Web ce matin.Basées sur l'architecture, ces cartes graphiques haut de gamme font dans la démesure.La versionde la bête pourrait occuper jusqu'à trois ports PCI, et bénéficiera de la technologie de rafraîchissement maison : Zero Frozr. Autrement dit : les (trois) ventilateurs de la carte graphique ne se mettront en route que si la carte atteint la température de 60°C. De fait, la carte devrait se révéler plutôt silencieuse à l'usage, malgré sa taille impressionnante.La RTX 2080 Ti Gaming X Trio de MSI sera alimentée par deux ports PCIe pompant jusqu'à 375W. Autant dire qu'une alimentation conséquente est recommandée pour lui donner suffisamment de jus.Côté connectique, il est dit que chacune disposera de trois ports DisplayPort, d'un USB-C à destination de VirtualLink , et d'un port HDMI.Les caractéristiques, enfin, sont à la hauteur des attentes ... et de l'étiquette tarifaire. Chez, la RTX 2080 s'équipera de 8 Go de DDR6, de 2944 coeurs CUDA et d'une fréquence d'horloge grimpant jusqu'à 1710 MHz.Sa déclinaison Ti - tarifée à priori à 1000$ - montera jusqu'à 11 Go de DDR6, 4352 coeurs CUDA et une fréquence de 1545 MHz. Autre montée de gamme : l'interface mémoire en 352 bits (256 pour la RTX 2080) permettra une bande passante jusqu'à 616 Gb/sec, contre 448 sur la version classique.Davantage de détails seront disponibles au fil de la journée, Nvidia devant présenter son nouveau matériel à 18h.