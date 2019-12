NordVPN : le meilleur du VPN pour les fêtes de Noël

Kill switch

Bonnes performances

Ou alors

Retrouvez notre sélection du calendrier de l'Avent

Ce n'est bien sûr pas le cas : certains sont plus ou moins performants en termes de débit et de ping. D'autres conservent une trace des connexions et accès effectués depuis leurs serveurs, afin de répondre aux sollicitations des gouvernements (comme aux États-Unis, par exemple, depuis la promulgation du DMCA, le).Ce n'est pas le cas de NordVPN . La société fut créée en 2012 par quatre copains d'enfance qui avaient commencé par bricoler dans leur coin un VPN pour leurs amis et leur famille. Leur objectif ? Refaire du Net un endroit sûr et libre de toute censure ou surveillance, conformément à la vision de Tim Berners-Lee, l'un des créateurs du World Wild Web en 1989.Face au succès rencontré, les quatre amis ont décidé de se professionnaliser, pour faire profiter un plus grand nombre d'internautes de leur VPN. Afin de rester conforme à l'esprit de leur création initiale, ils se sont installés au Panama, pays nettement moins regardant que les autres dès qu'il s'agit d'Internet (entre autres).En sept ans d'existence, NordVPN a été adopté par plus de 12 millions d'internautes sur la planète. En cette fin 2019, le service compte très exactement 5 404 serveurs répartis dans 59 pays. Dans son manifeste, NordVPN affirme haut et fort qu'aucun log n'est conservé de quelque façon que ce soit, de façon à assurer l'anonymat le plus complet à ses clients.Utiliser NordVPN passe par l'installation d'un client disponible pour de nombreuses plateformes y compris Android TV, Chrome ou Linux (pour lequel l'installation s'avère d'ailleurs plus complexe). Son paramétrage se résume généralement à la saisie des identifiants obtenus suite à la création d'un compte client.En plus du service de base cryptant les données et anonymisant les accès, NordVPN offre quelques options intéressantes. On pourra par exemple activer un « kill switch » qui déconnectera l'ordinateur si le serveur VPN rencontre un problème technique. Ce dispositif, plutôt radical, a le mérite de garantir la protection des données.On peut aussi bénéficier de CyberSec, technologie maison protégeant des sites Web suspects afin d'éviter les cybermenaces. En ligne de mire aussi, les publicités trop gênantes et qui ralentissent la navigation. Si un seul VPN ne vous suffit pas, la fonction Double VPN permet de chaîner deux serveurs afin de rendre impossible le pistage de la connexion. Cette option, assez rare chez les fournisseurs de VPN, est très prisée des journalistes d'investigation ou des militants vivant dans un pays totalitaire.Globalement très bon, le débit est sujet à des fluctuations importantes selon l'encombrement des serveurs et leur localisation géographique. Lors de nos tests, nous n'avons toutefois jamais été gênés par un débit trop affaibli. Le ping, donnée importante pour les jeux en ligne, a varié pendant nos tests entre 14 ms et 58 ms. Sans être extraordinaires ces valeurs restent satisfaisantes et font partie des meilleures que nous ayons rencontrées sur un VPN. Seul point potentiellement gênant, l'absence de traduction en français de l'interface Web et des clients VPN....Trouver un VPN ne mémorisant aucun log n'est pas très compliqué à si l'on accepte de lire les fameux « petits caractères » des conditions générales d'utilisation. Outre NordVPN, on pourra se trouver vers ExpressVPN, WindScribe ou CyberGhost qui offrent de bonnes performances générales ; pour trouver celui qui vous conviendra le mieux, n'hésitez pas à consulter notre comparatif Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres . Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !