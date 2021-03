Le célèbre jeu The Last of Us Part II compatible PS5 disponible à moins de 30€

Le jeu The Last of Us Part 2 développé par Naughty Dog se déroule cinq ans après le voyage périlleux d'Ellie et Joel dans une Amérique ravagée par une pandémie.

Dans ce deuxième opus de la saga, les deux personnages principaux ont trouvé refuge du côté de Jackson, dans le Wyoming. Alors qu'un violent incident vient troubler cette paix, Ellie entame une quête de justice en traquant les responsables.

Le joueur découvrira alors une histoire remplie d’émotions où les idées du bien et du mal seront mises à l’épreuve. Il ira dans un monde aussi dangereux que magnifique, traversera des montagnes paisibles et explorera des ruines envahies par la végétation.