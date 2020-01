Notre sélection de VPN pas chers pour les Soldes 2020 chez CyberGhost, ZenMate et Surfshark

CyberGhost VPN : le choix de Clubic

ZenMate VPN : l'offre la moins cher !

Surfshark : un excellent VPN pour toute la famille

Nous avons eu l'occasion de tester une grande partie des VPN présents sur le marché et CyberGhost a fortement retenu notre attention jusqu'à prendre la première place dans notre comparatif des VPN Bonne nouvelle, ce service de VPN propose actuellement une promotion sur son offre phare. Economisez ainsi 80% en choisissant la formule à 2,45€/mois pour 3 ans. Vous serez alors facturé 88€ tous les 3 ans.Et comme si cela ne suffisait pas, à l'occasion des Soldes, CyberGhost vous permet de bénéficier de 2 mois supplémentaires gratuits. Notez que ce service VPN vous propose une garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours.Disponible sous Android, iOS, Windows, Linux, macOS, Fire TV, Android TV, Chrome et Firefox, CyberGhost autorise la connexion sur sept appareils différents en simultané. Avec 5 922 servers répartis dans pas moins de 89 pays dans le monde, CyberGhost vous assure une bande-passante illimitée et à haut débit.Côté sécurité, le service propose le chiffrement de l'adresse IP, l'anonymat, la navigation sûre sur les réseaux Wi-Fi publics et n'enregistre aucun log.Pour ceux qui ont un budget plus serré, ZenMate est l'offre idéale proposant de loin le meilleur rapport qualité/prix. L'abonnement le plus intéressant est la formule sur 3 ans à 59€, soit 1,64€/mois.Cette offre spéciale Soldes 2020 vous permet d'économiser 84%. Tout comme le VPN précédent, ZenMate vous propose une garantie satisfait ou remboursé durant une période de 30 jours à partir de la date de souscription à l'abonnement.ZenMate est accessible sur Android, iOS, Windows, Mac, Chrome et Firefox. Ce VPN vous permet de vous connecter à une multitude de servers dans plus de 35 pays dans le monde, sans limite de bande-passante et sur 5 appareils au maximum en simultané. ZenMate VPN vous assure une totale confidentialité sans aucun archivage des données, ni stockage de vos informations.Voici donc la dernière offre de notre sélection des VPN pas chers. Il s'agit de Surfshark qui propose une formule spéciale Soldes (réduction de 82%) à 1,79€/mois pour une durée de 24 mois. Vous serez ainsi facturé 42,96€ tous les 24 mois. Notez que le service Surfshark vous propose comme ses concurrents une garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours.Surfshark se démarque de la concurrence car il vous permet d'enregistrer et d'utiliser votre compte sur un nombre illimité d'appareils à la fois. C'est l'offre idéale pour toute la famille qui permettra à tout le monde de se connecter via l'application sur son smartphone, son PC, etc.Autre point fort du service, pas moins de 15 bibliothèques Netflix sont accessibles via ce VPN, offrant ainsi un catalogue beaucoup plus généreux que les autres offres sur le marché. ZenMate VPN, c'est 1 040 serveurs situés dans plus de 61 pays, pas d'enregistrement des logs, bloqueur de traqueurs et logiciels malveillants... En bref, c'est la parfaite solution pour sécuriser votre navigation.