Forfait RED : une offre illimitée, sans engagement et à vie pour 12€/mois

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED 60 Go ?

Un forfait 4G sans engagement avec un prix fixe à vie !

Une offre entièrement personnalisable qui s'adapte à vos besoins

Une très bonne couverture 4G dans l'Hexagone

Un forfait au meilleur rapport qualité / prix

Personnalisez ce que vous voulez

Tout d'abord, évoquons quelques modalités puisqu'il s'agit d'une offre sans engagement que vous pourrez résilier à tout moment. Cependant, rien ne vous forcera à partir puisque le tarif restera inchangé, même au bout d'un an. Aucune mauvaise surprise n'est à l'ordre du jour. Bien entendu, RED by SFR vous demandera un versement de 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour la nouvelle carte SIM.Ce forfait vous donnera accès à une enveloppe internet de 60 Go en 4G. Vous pourrez effectuer jusqu'à 4 recharges de 1 Go chacune par mois (contre 2€ en plus à chaque fois). Les appels sont illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine ainsi que dans les DOM (hors Mayotte). Un appel ne peut dépasser une durée maximale de 3 heures. Les SMS / MMS sont eux aussi illimités mais seulement vers l'Hexagone. Là encore, il y a une petite limitation puisque vous pourrez contacter 200 destinataires par mois.Si vous comptez vous rendre dans un pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, sachez que les appels et les SMS / MMS resteront illimités. Vous aurez même la possibilité d'utiliser jusqu'à 8 Go d'internet en plus dans ces zones. Enfin, ce forfait est bien évidemment personnalisable selon vos envies. Vous pouvez obtenir 100 Go de datas par mois (+8€/mois) et/ou souscrire à l'option permettant d'utiliser votre forfait en illimité depuis l'Amérique du Nord, Andorre et la Suisse contre 5€ supplémentaires sur votre facture.Bref, ce forfait RED by SFR est toujours aussi attrayant au niveau de son prix comme de son contenu. Il s'adaptera à vos besoins et délivrera toujours des services de qualité. Vous avez jusqu'au 2 mars 2020 pour en bénéficier.