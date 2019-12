NordVPN casse les prix pour Noël avec son offre exclusive à 3,17€/mois

Un VPN aussi abordable qu'efficace

La foire aux fonctionnalités

La promotion est valable sur un abonnement de 3 ans. Vous économiserez 80% et 3 mois supplémentaires seront offerts. Cette formule à 114,33€ (qui équivaut à 3,17€/mois) n'est disponible que jusqu'à ce soir aux alentours de 21h30. Vous allez donc devoir faire très vite pour en bénéficier. Sachez aussi qu'un forfait de 3 ans à NordPass est gratuit via cette offre. Il s'agit d'un gestionnaire de mots de passe capable de se souvenir de vos identifiants et qui peut remplir automatiquement n'importe quel formulaire en ligne. À présent, évoquons les fonctionnalités proposées par NordVPN.Le principal atout de ce VPN vient du fait qu'il protégera vos données via un tunnel crypté. Personne ne pourra accéder à vos informations lorsque vous naviguerez sur le web. Autre bon point, vous pourrez l'utiliser sur 6 appareils différents simultanément. La compatibilité de NordVPN est valable sur les produits Windows, macOS, Linux, iOS et Android. Votre smart TV aura également la possibilité d'être protégée. Avec ce VPN, vous pourrez aussi accéder à du contenu bloqué dans votre région (comme sur Netflix par exemple).NordVPN ne se contente pas de proposer les fonctionnalités de base attendues chez un VPN. Il offre aussi plusieurs éléments appréciables qui garantissent une utilisation sécurisée et ergonomique. La technologie Kill Switch, qui permet de couper votre connexion internet si jamais le VPN devait s'arrêter, est de la partie. Nous retrouvons aussi le bouton Quick Connect qui se chargera de dénicher le meilleur serveur possible grâce à un algorithme intelligent. Enfin, sachez que l'assistance technique est joignable 24h/7j si vous rencontrez un souci.Il faut bien reconnaître que NordVPN est un des meilleurs acteurs du marché. Ce fournisseur de service propose une offre complète qui vous garantira un maximum de sécurité à chaque instant. Si vous cherchiez un VPN efficace et pas cher, vous venez de le trouver.