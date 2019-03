⚡️ Bon plan : Microsoft Surface Go à 404€ au lieu de 469€

Une surface agréable

Ergonomie et puissance

S'il existe bien deux modèles soldés actuellement, nous allons nous attarder avant tout sur le moins onéreux, c'est à dire laà 404€. Elle embarque un écran tactile PixelSense d'une taille de 10 pouces avec une résolution de 1800 x 1200 pixels. Cette version possède une capacité de stockage de 64 Go, un processeur Intel Pentium Gold 4415Y, une carte graphique Intel HD Graphics 615 et 4 Go de mémoire vive.Cetteest aussi équipée d'une caméra arrière avec mise au point automatique 8 mégapixels et une frontale de 5 mégapixels compatible avec la vidéo HD sur Skype. La batterie pourra tenir pendant environ 9 heures en lecture vidéo. Enfin, pour ce qui est des connexions, nous retrouvons un port USB-C, une prise jack 3.5 mm, un port Surface Connect, un port clavier Type Cover pour Surface et un lecteur de carte microSDXC.La garantie est valable pour une durée d'un an. Un essai de 30 jours de Microsoft Office 365 Famille répond aussi à l'appel.