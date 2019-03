⚡️ Bon plan : Xiaomi Ninebot C monocycle électrique à 267€ au lieu de 412€

Le cycle de la rue

Je roule seul !

Ce monocycle profite d'une puissance de 450W et peut atteindre une vitesse maximale de 20 km/h. Vous allez donc devoir apprendre à garder l'équilibre ! Il est équipé d'une batterie 4,1 Ah pour une autonomie allant de 18 à 22 kilomètres en une seule charge. Globalement, il n'est pas très difficile d'être solidement installé et un système d'alerte assurera votre sécurité si nécessaire. Bien entendu, ce n'est pas un engin à mettre entre toutes les mains (ou les pieds plutôt).Vous pouvez aussi le paramétrer depuis votre smartphone via sa fonction Bluetooth. Il possède un pneu gonflable de 16 pouces qui peut supporter une charge allant jusqu'à 100 kilos. Il peut s'adapter à un maximum de surface comme la route mais aussi la pelouse ainsi que sur les pentes. Une fois votre petit tour terminé, comptez environ 4h30 pour une recharge complète.GearBest propose la livraison gratuite en France. Vous devrez tout de même patienter entre 35 et 45 jours ouvrables avant de recevoir la commande à votre domicile. Vous avez le temps de vous décider car la promotion prendra fin dans un peu moins de deux mois.