⚡️ Bon plan : Xiaomi Mi 8 128GB à 356€ chez Gearbest

Oui, c'est encore lui !

Pas le plus récent mais très performant

Comparatif smartphone : Quel téléphone mobile choisir ? Aujourd'hui l'achat d'un smartphone doit être un choix réfléchi. Un tas de caractéristiques techniques sont à prendre en compte et peuvent rebuter certains non-initiés. C'est pourquoi ce guide vous aidera à choisir votre smartphone au meilleur prix.

Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones

Leest un habitué chez Clubic mais nous allons tout de même le présenter en bonne et due forme. Commençons par son écran AMOLED 6.21 pouces avec une définition de 2160 x 1080 pixels. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 845 à 2.8 GHz, 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Bref, une belle bête qui affiche des performances excellentes pour un modèle qui date de l'année dernière.Au niveau de la photo, le Mi 8 est équipé d'un double capteur arrière 12 mégapixels + 12 mégapixels et d'un capteur frontal atteignant les 20 mégapixels. La batterie 3400 mAh lui offre une autonomie d'environ deux jours pour une utilisation normale au quotidien. En gros, il s'agit d'un smartphone très performant avec une construction de qualité.propose la livraison gratuite en France. Comptez entre 10 et 18 jours ouvrables pour recevoir votre commande. Attention car la vente flash se terminera le 11 mars pour moins d'une centaine d'exemplaires disponibles.