🔥 French Days : TV QLED Samsung The Frame QE43LS03 2019 à 999€ au lieu de 1299€

Une promotion artistique

La télé qu'il vous fallait

Nous nous rendons chez Boulanger pour cette offre en direct des French Days. Vous pourrez retirer votre commande en magasin ou bien être livré à domicile gratuitement. Le paiement en quatre fois est bien de la partie mais seulement jusqu'à ce lundi 30 septembre 2019. Suite à cet achat, un abonnement de six mois à RMC Sport vous sera offert. De plus, une offre de réduction d'une valeur de 200€ vous tendra les bras. Cette dernière est valable jusqu'au 7 octobre prochain, alors n'oubliez pas de consulter ce document pour tout savoir. Enfin, la garantie pièces, main d'œuvre et déplacement est valable pendant 2 ans. Vous pourrez la prolonger jusqu'à 5 ans en déboursant 239,99€ supplémentaires.Ce téléviseur fabriqué par Samsung arbore un écran 43 pouces (108 centimètres) avec une définition en 4K UHD (3840 x 2160 pixels) compatible HDR. La fréquence de balayage native atteint 50 Hz et l'indice de la qualité d'image s'élève à 2400 PQI. Pour faire simple, vos programmes seront extrêmement fluides et la partie visuelle sera très détaillée même lors des séquences nerveuses d'un film par exemple. La partie sonore est assurée par des enceintes 20 Watts. Bref, les conditions seront vraiment optimales face à un long-métrage, à un match de foot ou à un jeu vidéo.Du côté de la connectique maintenant, quatre ports HDMI sont intégrés ainsi que deux USB et les traditionnelles entrées antenne, satellite ainsi que la sortie composite. Rappelons aussi qu'il s'agit d'une Smart TV qui peut se connecter à internet en WiFi comme en filaire. Plusieurs applications sont déjà intégrées dont Netflix et YouTube. Enfin, sachez que vous pourrez passer par les commandes vocales pour changer de programme et précisons que ce modèle est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant.Le téléviseur The Frame de Samsung est un superbe exemplaire à la qualité d'image impeccable. Vous apprécierez de visionner les plus grands films ou même des œuvres d'art sur son magnifique écran. De plus, son design est très réussi. Bref, si vous étiez à la recherche d'une télé aux performances de haute volée, ne cherchez pas plus loin.